Валттери Боттас: У нас есть шансы заработать очки

Лучшим результатом Alfa Romeo в квалификации Гран При Австрии оказалось четырнадцатое место Валттери Боттаса. Его напарник по команде Гуаньюй Чжоу показал 17-е время и не вышел из первой части. Оба гонщика считают, что у них есть шансы заработать очки в этот уик-энд.

Валттери Боттас (14-й): «Конечно, мы стремились к большему, чем выход во вторую часть квалификации, но к позитивным итогам можно отнести то, что отставание минимальное.

В целом, достаточно хорошая квалификация, хотя меня развернуло в начале первой сессии – я слишком близко подъехал к гонщику Red Bull, который не видел меня, и потерял контроль над задней частью машины. Не самая идеальная ситуация, но, к счастью, я смог продолжить сессию.

Нам немного не хватает скорости на быстром круге – вечером команда уделит этому основное внимание. Завтра новый день, так что у нас ещё много возможностей прибавить. Цель, как обычно, состоит в том, чтобы заработать очки – будем работать над её достижением».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «По моим ощущениям сегодняшний результат не отражает наш темп – я считаю, что скорость машины позволяла рассчитывать на большее. В конце первой части квалификации я оказался в конце плотной группы машин и простоял на трассе больше десяти секунд, чтобы отпустить их вперёд. Из-за этого шины остыли, и я потерял время на первом секторе быстрого круга.

Я смог немного отыграть потерянное на третьем секторе, но этого оказалось недостаточно. В любом случае, я чувствую, что у нас был потенциал, поэтому не могу сказать, что доволен итогами сессии.

Сейчас всё наше внимание направлено на подготовку к спринту – надеюсь, нам удастся побороться за очки. Что касается машины, то у неё неплохой баланс и, в целом, она хорошо управляется.

Я считаю, что у нас есть потенциал добиться большего в субботу и воскресенье. Я уверен, что у нас будут шансы отыграть позиции и заработать очки».