Вольфф: Жизнь молодых гонщиков должна быть защищена

В субботу руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о смерти юного Дилано ван’т Хоффа на трассе в Спа и необходимости постоянно повышать безопасность…

Тото Вольфф: «Все мы знаем, что автоспорт – очень опасный вид спорта. Мы многие годы видели, как взрослые гонщики за рулём своих машин рискуют жизнью. Но череда трагических происшествий с детьми, начиная с Жюля, Антуана и заканчивая этим молодым парнем – это настоящая трагедия, другого слова не подберешь.

Мы говорим, что сочувствуем семьям. Но я тоже родитель, и не думаю, что мы можем почувствовать то, что они сейчас чувствуют. После такой аварии у вас просто нет слов.

Уверен, в FIA изучат все обстоятельства и решат, что нужно улучшить. Всем нам дорога трасса в Спа из-за своей уникальности, но нужно понять, есть ли ещё что-то, на что следует обратить внимание.

Похоже, инцидент произошёл гораздо дальше, чем в Радильон. Вероятно, это было уже на прямой в условиях плохой видимости.

В любом случае, это ужасно. Мой жена Сьюзи плакала из-за того, что такой молодой парень потерял свою жизнь в молодёжной серии.

Нужно учиться, учиться и учиться тому, как добиться большей безопасности. Понять, какие шаги мы можем предпринять. Жизнь молодых гонщиков должна быть защищена».