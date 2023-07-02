Алекс Элбон: Команда прогрессирует

Алекс Элбон был близок к тому, чтобы заработать очки в Шпильберге, но закончил гонку на одиннадцатой позиции. Его напарник Логан Сарджент финишировал тринадцатым, что стало для него лучшим результатом в Формуле 1. Оба гонщика Williams позитивно оценили итоги Гран При Австрии.

Алекс Элбон (11-й): «Я не разочарован сегодняшней гонкой, поскольку в обычной ситуации первые восемь мест занимают гонщики четырёх ведущих команд, а все остальные ведут борьбу за две позиции в очках. Ландо Норрис великолепно провёл гонку, как и Пьер Гасли, а я оказался лучшим из остальных.

Команда провела сильный уик-энд – в гонке я ехал седьмым, а нашим худшим результатом стало тринадцатое место. Это показывает, что мы движемся вперёд. С другой стороны, трасса подходит машине, поэтому мы ожидали выступить лучше, и сейчас немного огорчены. Тем не менее, отличная гонка. Я считаю, что мы хорошо поработали, и Логан отлично выступил – ещё одна демонстрация наших шагов вперёд».

Логан Сарджент (13-й): «В последних гонках нам было тяжело, но поэтому радостно видеть сегодняшний прогресс. Поскольку я не лучшим образом провёл квалификацию, мне предстояло как следует потрудиться в воскресенье – я справился и чувствую, что сделал шаг вперёд.

Сегодняшняя гонка показала, на что мы способны, и я чувствую, что, наконец, мы движемся в правильном направлении. Впереди европейские гонки на трассах, которые я знаю, поэтому надеюсь, что сегодня было начало чего-то хорошего для нас.

В следующий уик-энд предстоит гонка на моей любимой трассе, хотя нам будет сложно из-за большого количества скоростных поворотов, которым я должен уделить повышенное внимание.

Спасибо команде за напряжённую работу по подготовке новинок для моей машины. Мы уже с нетерпением ждём следующую гонку».