Чжоу: Приходилось буквально сражаться с машиной

Команда Alfa Romeo после субботнего спринта вынуждена была признать, что сегодня для неё был по-настоящему неудачный день, ведь её гонщики заняли два последних места. Прежде чем вернуться на австрийскую трассу в воскресенье, предстоит детально проанализировать причины столь серьёзного отставания.

Гуаньюй Чжоу (19-й): «Первые 15 кругов на промежуточных шинах были чрезвычайно сложными. Я не знаю, по какой причине, но сцепление было на очень низком уровне. Было настолько тяжело, что я даже не мог держаться за машинами, ехавшими в самом конце пелотона.

Мне приходилось буквально сражаться с собственной машиной, поэтому пробиваться вперёд было трудно. Но когда мы перешли на слики, темп вернулся на нормальный уровень, и хотя понятно, что мы были не особенно быстрыми, но всё-таки уже не отставали от остальных. Но в первой части спринта мы ехали слишком медленно.

Поскольку темп на сликах был на относительно приемлемом уровне, а прогноз обещает сухую погоду, это в какой-то мере обнадёживает перед завтрашним Гран При. Ведь если опять пойдёт дождь, у нас будут причины для серьёзного беспокойства. Вместе с командой мы должны всё проанализировать и разобраться, из-за чего в такую погоду у нас возникают сложности.

Посмотрим, чего мы сможем добиться в воскресенье, поскольку я считаю, что моя 17-я стартовая позиция не соответствует темпу, на который реально способна наша машина – она всё-таки позволяет бороться за более высокие позиции.

Я уверен, что мы сможем пробиваться вперёд, особенно если разработаем удачную тактику».

Валттери Боттас (20-й): «Нам было нечего терять, и мы ещё до старта приняли решение: почему бы не попытаться стартовать на сликах? По крайней мере, мы предприняли такую попытку, и если бы дождь прекратился, то трасса быстро бы начала подсыхать.

Но дождь продолжал лить, поэтому слики для этих условий не подходили. В любом случае из-за визита в боксы я потерял всего одну позицию. Но попытаться всё-таки стоило. А по ходу гонки мы тоже применили разумную тактику, когда пытались как можно дольше продержаться на промежуточной резине, ведь если бы впереди нас что-нибудь произошло, тогда мы бы оказались в более благоприятном положении.

Если говорить о завтрашней гонке, то я думаю, что при старте с 14-й позиции вполне можно бороться за очки. Мы постараемся придумать какой-нибудь тактический ход, а затем попробуем его чётко реализовать. Возможно, у нас будет шанс добраться до первой десятки».