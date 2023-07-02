Ф2: Новалак дисквалифицирован, ещё трое оштрафованы

После суматошного субботнего спринта в Формуле 2 стюарды должны были рассмотреть несколько инцидентов, произошедших по ходу короткой гонки, так что штрафы, выписанные трём гонщикам уже вечером, через несколько часов после завершения всей вчерашней программы на Red Bull Ring, мало кого удивили.

А вот дисквалификация Клемента Новалака, французского гонщика Trident, стала неожиданностью. Но в процессе инспекции FIA, производившейся после финиша, было выявлено, что машина №21 не соответствовала техническому регламенту. Оказалось, что давление в задних шинах было меньше установленного предела, а это явное нарушение статьи 12.9 технического регламента, за которым неизбежно следует дисквалификация.

Таким образом, Новалак исключён из протокола спринта, а на третье место переместился Айзек Хаджар, его соотечественник, выступающий за команду Hitech. Соответственно, все остальные гонщики, финишировавшие за Хаджаром, тоже поднялись на одну строчку выше, и последний призовой балл за 8-е место в спринте достался Оливеру Берману.

Куш Майни формально получил штраф в виде проезда по пит-лейн, но отбыть его уже не мог, поэтому к его результату было добавлено 20 секунд за то, что он выбил Энцо Фиттипальди с трассы, из-за чего машину бразильца развернуло, и он выбыл из борьбы. На трассе Майни финишировал 12-м, но после пересмотра итогов спринта индийский гонщик Campos опустился на 16-е место.

Правда, Энцо за столкновение с Майни тоже был наказан и потеряет три позиции на старте сегодняшней гонки.

10-секундный штраф получил и Ральф Бошунг, напарник Майни – за то, что вынудил Амори Кордила, гонщика Virtuosi Racing, выехать за пределы трассы. Что характерно, этот эпизод произошёл на том же участке трассы, где было зафиксировано нарушение Майни, т.е. между 3-м и 4-м поворотами.

Правда, на первый взгляд пересмотренный результат Бошунга выглядит несколько парадоксально: на трассе он финишировал 18-м, но в итоговом протоколе оказался на 17-м месте. Впрочем, на самом деле ничего странного: это лишь следствие дисквалификации Новалака.