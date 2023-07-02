Ферстаппен: Самым важным был первый круг

Макс Ферстаппен одержал очередную победу, на этот раз в Австрии, на домашней трассе автодрома Red Bull Ring, и подчеркнул, что весь уик-энд сложился наилучшим образом.

Макс Ферстаппен: «Самым важным, конечно, был первый круг. Надо было удержать лидерство, а после этого мы уже могли выстроить гонку так, как нам нужно.

Когда в первый раз был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), мы предпочли не проводить пит-стоп, поэтому я просто следовал изначально выбранной тактике. И у нас всё получилось! На этой трассе шины долго не выдерживают, и было важно было идеально проводить каждый отрезок – в общем, это был отличный день!

Перед тем, как в первый раз был введён режим VSC, за несколько кругов я смог создать достаточно большой отрыв, поэтому знал, что в итоге смогу догнать соперников и отыграться после моего пит-стопа. Поэтому решение придерживаться изначального плана было самым правильным способом продвигаться вперёд.

О титуле мне пока думать не хочется, я просто наслаждаюсь моментом, мне нравится пилотировать эту машину, нравится работать с командой. Думаю, весь уик-энд мы очень хорошо справляемся со своими задачами. Когда в программу входит спринт, график уик-энда получается очень плотным, суеты много, к тому же всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так, но на этот раз всё сложилось наилучшим образом.

Я очень доволен тем, как мы отработали в этот уик-энд, и теперь буду готовиться к Сильверстоуну!»