Леклер: Нужно понять, почему у меня не было темпа

Противоречивые чувства испытывают в Ferrari после спринта в Австрии. Карлос Сайнс финишировал третьим, а его напарник Шарль Леклер потерял позиции сначала на старте за блокировку Оскара Пиастри в квалификации перед спринтом, а затем уже и по ходу спринта, финишировав двенадцатым.

Карлос Сайнс (3-й): «Не самая простая суббота, но я доволен третьим местом после сложного начала дня. В первой части квалификации перед спринтом у меня возникли проблемы с тормозами – на их устранение потребовалось время, поэтому у меня оставалась возможность проехать только один круг, чтобы выйти во вторую часть!

Я бы хотел, чтобы у меня остался новый комплект Soft на финал, но учитывая всё произошедшее, пятое место на старте можно считать неплохим результатом.

Дождевой спринт тоже получился очень сложным. Машиной было непросто управлять в быстрых поворотах, но я смог финишировать третьим, что было нашим максимумом на сегодня.

Сейчас всё наше внимание на завтрашней гонке. Надеюсь, мы подтвердим тот шаг вперёд, который сделала команда, и добьёмся хорошего результата».

Шарль Леклер (12-й): «Мне нужно много работать, чтобы лучше выступать в подобных условиях, ведь Карлос преуспел. Я ехал на сликах, но трасса была частично сухой, я не чувствовал машину и не смог вывести её в рабочий диапазон. В результате мне не хватило темпа. У меня возникли серьёзные проблемы с пилотированием, я не чувствовал уверенность, что и отразилось на моей скорости.

Мне нужно понять, почему машина не работала в таких условиях. Результат спринта не связан со стратегией – вопрос в моём темпе. У меня было хорошее сражение с Эстебаном Оконом, но честно говоря, борьба за низкие позиции мне не интересна. Я должен сделать шаг вперёд в подобных условиях.

Я считаю, что мы будем быстры, если гонка пройдёт по сухой трассе. Возможно, не так быстры, как Red Bull, но сможем побороться за хороший результат».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Карлос идеально провёл гонку, принимая во внимание, что сегодня с утра в первой части квалификации перед спринтом у него возникли проблемы с тормозами.

Шарлю пришлось сложнее в таких условиях, он стартовал позади и попал в трафик. У меня нет опасений относительно гонки, поскольку погода должна быть сухой, и мы стартуем из первого и второго ряда.

В воскресенье нужно повторить пятничный темп и показать хороший результат. Формат уик-энда и сложные погодные условия привели к тому, что у нас на данный момент нет чёткого представления о скорости, поскольку мы не смогли проехать даже два круга подряд в одинаковых условиях или на одних и тех же шинах.

В Австрии очень короткий круг, поэтому результаты более плотные, что ещё больше усложняет ситуацию. Но все команды в равных условиях. Учитывая стартовые позиции, у нас хорошие шансы заработать много очков».