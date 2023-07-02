Норрис: Проблема на старте не позволила добиться большего

Несмотря на высокую стартовую позицию Ландо Норрис не смог заработать очки в спринте из-за проблем с машиной…

Ландо Норрис (9-й): «Сложная гонка. В третьем повороте сработала система, не позволяющая двигателю заглохнуть – и я потерял сразу семь мест. Отыграть такие потери было сложно, но мы сделали всё возможное.

Я доволен тем, что не поехал за сликами, машина была быстра, но проблема на старте не позволила мне добиться большего.

Завтра я стартую с хорошей позиции и постараюсь выступить лучше».

Оскар Пиастри (11-й): «Я доволен тем, что мы перешли на слики, провёл несколько обгонов. Мы вновь оказались быстры в переменчивых условиях, но сегодня на трассе было непросто.

Думаю, мы правильно выбрали стратегию, так что все молодцы. Жаль упускать очки, но ощущения хорошие».