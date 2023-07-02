Решение стюардов по протесту Aston Martin

В FIA опубликовали решение стюардов по протесту на результаты гонки, поданному Aston Martin после финиша Гран При Австрии.

«Получив протест Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, заслушав представителя команды Энди Стивенсона, представителя FIA Николаса Томбаcиса и представителя Ferrari Диего Иоверно, стюарды приняли следующее решение:

Протест был подан по поводу точности предварительной классификации. Прежде всего стюарды рассмотрели вопрос о том, можно ли принять такой протест к рассмотрению, после чего решили, что он был подан вовремя и соответствует требованиям Главы 13 Международного спортивного кодекса FIA. Протест был принят.

Анализ перечня аннулированных результатов кругов, предоставленных стюардам дирекцией гонки, показал, что в ряде случаев о нарушениях пределов трассы не было доложено стюардам, чтобы они рассмотрели вопрос о потенциально возможном штрафе.

Было установлено, что некоторые из этих нарушений не были учтены, когда была опубликована предварительная классификация, хотя основания для штрафов имелись. Эти нарушения будут отражены в окончательной классификации. Соответственно, протест принят, а плата за протест возвращена подавшей его стороне.

Участникам чемпионата напоминают, что в соответствии со статьей 15 Международного спортивного кодекса FIA и главой 4 Судебных и дисциплинарных правил FIA они имеют право подать апелляцию.

Решения Стюардов принимаются независимо от FIA и основываются исключительно на соответствующих правилах, руководствах и представленных доказательствах».