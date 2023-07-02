Тото Вольфф: Думаю, мы примерно на уровне Ferrari

Перед стартом Гран При Австрии Тото Вольфф общался с Фредериком Вассёром, руководителем Скудерии, после чего его спросили, не строили ли они совместных планов, как одолеть пока непобедимую в этом сезоне команду Red Bull Racing.

«Нет, мы говорили о более глобальной ситуации в Формуле 1, – улыбаясь, ответил руководитель команды Mercedes. – А ещё он очень доволен, что Ferrari одержала победу в Ле-Мане, и это вполне заслуженный успех.

Если говорить о сегодняшней гонке, то Льюис Хэмилтон стартует с весьма неплохой 5-й позиции, хотя сначала надо понять, на какой темп будем способны мы, машины Ferrari, а также McLaren, ведь Ландо Норрис стартует перед нами.

Конечно, интересно, как всё для нас сложится, ведь наша команда прогрессирует, но мы продвигаемся вперёд постепенно, шаг за шагом. Думаю, сейчас мы примерно на уровне Ferrari, хотя пятницу было немного теплее, поэтому пока сложно сказать, как всё сложится».