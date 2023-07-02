Юки Цунода: Нам не хватало скорости на прямых

В субботнем спринте в Шпильберге AlpahTauri не заработала очки – Юки Цунода и Ник де Вриз финишировали шестнадцатым и семнадцатым соответственно. Гонщики команды пожаловались на нехватку скорости машины.

Юки Цунода (16-й): «Я не знаю, что сказать о квалификации перед спринтом – у нас просто не было темпа. Я использовал все возможности, но моё время круга было удалено за нарушение границ трассы всего на несколько миллиметров, что очень огорчает.

В спринте я финишировал только шестнадцатым. Было сложно, и мы не смогли ничего сделать. Я не смог выжать из машины максимум, и сам выступил не в полную силу – нам особенно не хватало скорости на прямых.

Скорость на промежуточных шинах была нормальной, но на подсыхающей трассе мы оказались слишком медленными. Такие же проблемы возникали и на других трассах, поэтому учтём полученный опыт и переключим внимание на завтрашнюю гонку. Борьба по-прежнему плотная, поэтому всё нужно делать идеально. Никогда не знаешь, что может произойти».

Ник де Вриз (17-й): «Начало квалификации перед спринтом получилось хорошим – машина управлялась лучше, чем вчера, но мне не повезло в конце второй сессии. Перед последним поворотом я оказался в сильном трафике, который привёл к небольшому хаосу – так я потерял возможность проехать последнюю попытку и выйти в финал.

В этот уик-энд у нас не было возможности поработать на мокрой трассе, поэтому спринт получился сложным для всех – пришлось приспосабливаться к новым условиям. Я плохо стартовал, допустив сильную пробуксовку колёс, а затем промежуточные шины начали сильно деградировать. Вероятно, следовало поменять шины на круг раньше. После у меня был хороший темп, но я застрял позади Логана Сарджента, который был быстр на прямых.

Мы с командой работаем сообща и стараемся выжимать максимум, но в этот уик-энд машине не хватает скорости».