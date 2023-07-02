В Pirelli ждут двух пит-стопов

Оптимальной стратегией в завтрашней гонке шинники считают два пит-стопа, причём без использования состава Soft – новых комплектов ни у кого не осталось.

По расчётам, самый быстрый вариант – Medium — Hard — Medium. Для тех, у кого осталось два свежих комплекта Hard возможно два отрезка на этом составе.

Возможен и один пит-стоп по схеме Medium-Hard, но судя по тому, как сложилась прошлогодняя гонка, он кажется менее удачным.

Марио Изола: «Переменчивая погода всегда добавляет интереса, сегодня после перехода на слики на последних кругах мы увидели множество обгонов. При этом многие гонщики проехали всю дистанцию на промежуточных шинах – и финишировали впереди. Подводя итоги дня, хочу сказать, что субботний спринт добавляет зрелищности уик-эндам Формулы 1».