Джон Элканн: Это была наша лучшая гонка сезона

Второе место Шарля Леклера в Австрии надо оценивать реально: линию финиша он пересёк на пять с небольшим секунд позже Макса Ферстаппена, но голландский гонщик Red Bull Racing под конец дистанции провёл ещё один пит-стоп, чтобы перейти на шины Soft и заработать лишний призовой балл за лучший круг. А перед этим пит-стопом Леклер проигрывал ему порядка 24 секунд, что более точно отражает преимущество в скорости машины Red Bull.

И всё-таки в Скудерии добились максимально возможного результата, в том числе благодаря эффективной работе технических новинок: в минувший уик-энд SF-23 была довольно быстрой и в квалификации, и в гонке, поэтому у Ferrari есть все основания полагать, что работа по модернизации шасси идёт в правильном направлении.

Но сделать предстоит ещё очень много, поэтому надо продолжать упорно трудиться – такова основная мысль комментария, сделанного Джоном Элканном, президентом компании Ferrari, после Гран При Австрии. Кстати, вчера он был в боксах Скудерии.

«Это была лучшая гонка сезона, мы все довольны. Радостно видеть, как Ferrari сражалась в Австрии с Red Bull на этой интересной и сложной трассе, – сказал Элканн в эфире телеканала Sky Italia. – Мы видим прогресс в работе с машиной, а также видим, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс демонстрируют свои бойцовские качества – всё это позитивные моменты.

У гонщиков правильный настрой: они стартовали со 2-й и 3-й позиций и по ходу гонки сражались в первых рядах. Мы также видели, что Карлос приложил все усилия, чтобы сдержать Серхио Переса, и это тоже можно только приветствовать. Важно, что Ferrari прогрессирует и шаг за шагом продвигается вперёд, ведь улучшений можно добиваться только постепенно. Мы никогда не должны падать духом. Победы соперников должны заставлять всех остальных работать ещё упорнее – настрой Ferrari всегда был и остаётся именно таким.

С каждой гонкой мы стремимся выступать всё лучше, и очень важно, что в Австрии мы увидели: Ferrari оправдывает общие надежды, а все реформы, которые мы проводим в команде, способствуют движению в нужном направлении».

Когда Элканна спросили о контрактной ситуации Леклера и Сайнса, чьи обязательства перед командой истекают в конце 2024 года, президент Ferrari ответил: «Как подчёркивает Фред Вассёр, сейчас у нас иные приоритеты, требующие первоочередного внимания. Давайте просто насладимся этим моментом: здорово, что наш гонщик поднялся на подиум, это радует и руководство Ferrari, и всех, кто работает в компании.

Наши гонщики отлично провели Гран При Австрии, а также это был 800-й подиум Ferrari, что тоже стало важным достижением».