Гран При Moscow Raceway: гоняй, как Ира!

Автомобильные трек-дни на автодроме продолжаются, а значит – Гран При Moscow Raceway по-прежнему в разгаре.

В июле, кроме борьбы за основной приз от магазина Гриль Центр, участники любительского соревнования будут пытаться выиграть специальные подарки от автодрома, для чего нужно показать результат лучше, чем у чемпионки России Ирины Сидорковой!

Ирина за рулем гоночной Alfa Romeo сумела набрать 591 балл – ждем новых претендентов на победу!

Что такое Гран При Moscow Raceway?

Это соревнования, в которых скорость не имеет значения – несмотря на то, что все сражения за победу происходят на профессиональной гоночной трассе. Главная задача – добиться максимально стабильных результатов, которые может показать, как опытный водитель на Ferrari, так и новичок за рулем старой «Лады».

Узнать о правилах Гран При Moscow Raceway и ознакомиться с текущими результатами можно по ссылке: https://club.moscowraceway.ru/gp-mrw

Справка: ИРИНА СИДОРКОВА

Чемпионка России в классе Национальный Юниор, первая представительница страны в международной женской Формуле W, в настоящий момент выступает в гонках на выносливость за команду SMP Racing.