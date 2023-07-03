Ландо Норрис: Новинки позволили сделать шаг вперёд

Ландо Норрис в Австрии получил в своё распоряжение модернизированную машину McLaren, что во многом помогло ему показать достойный пятый результат. Его напарник, Оскар Пиастри, получит такой же комплекс обновлений только в Сильверстоуне, а в этот уик-энд ему пришлось выступать на прежней версии MCL60, и к тому же он стал невольной жертвой инцидента, произошедшего на трассе перед ним.

Ландо Норрис (5-й): «День для нас сложился очень хорошо, я доволен. Если честно, я не ожидал, что мы так здорово выступим, и перед гонкой немного нервничал, не зная, чего ожидать, на какой темп мы будем способны и как будем действовать.

Прежде всего волновало, каким будет уровень деградации резины, но это предстояло выяснить по ходу первого отрезка. У меня была уверенность, что мы можем ехать быстро, но вопрос в том, удастся ли держать высокий темп на протяжении всей дистанции гонки.

Как ни удивительно, всё прошло лучше, чем ожидалось. Это стало приятным сюрпризом! Безусловно, технические новинки, подготовленные командой, позволили сделать большой шаг вперёд. В общем, я рад, что мы заработали немало очков, ведь бороться с топ-командами за 5-ю позицию доставляет особое удовольствие.

Это намного интереснее для меня, для всех, кто смотрит гонку, для всех болельщиков команды и всех в McLaren. Появляется чувство, что мы получаем вознаграждение за все приложенные усилия, а это большая разница. В общем, конечно, я доволен достигнутым прогрессом, хотя понятно, что впереди ещё очень много работы».

Оскар Пиастри (17-й): «Некоторые круги были очень сложными из-за того, что в средней фазе гонки переднее крыло на моей машине было повреждено. Это произошло из-за того, что прямо передо мной в одном из поворотов произошёл инцидент с участием Кевина Магнуссена и ещё нескольких гонщиков, и мне было просто некуда деться.

Жаль, конечно, хотя и без этого наш темп был не очень хорошим. Впрочем, если говорить о позитивных моментах, то вместе со всей командой я рад, что Ландо финишировал на такой высокой позиции. С нетерпением жду следующей недели, когда моя машина тоже получит такой же комплекс технических обновлений.

Безусловно, Ландо провёл отличную гонку, хотя, если честно, я успел посмотреть только какие-то отдельные моменты. Он молодец, но понятно, что в этот уик-энд его машина отлично работала не только в квалификации, но и позволяла держать хороший темп на всей дистанции гонки.

Теперь будем готовиться к следующему уик-энду, тем более что к Гран При Венгрии команда подготовит ещё больше новинок. А этот уик-энд, если честно, хочется поскорее забыть».