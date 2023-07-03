Марко: Теперь Макс может спать спокойно

Консультант Red Bull Хельмут Марко доволен выступлением Макса Ферстаппена в Австрии, где набрал максимально возможные 34 очка.

Хельмут Марко: «Результат достигнут, теперь Макс может спать спокойно.

За пять минут до конца гонки мы уверенно лидировали, но Макс захотел получить новые шины, чтобы оставить за собой лучший круг.

Мы обсудили это и дали разрешение, так что никаких проблем нет. У нас опытные механики, которые всегда проводят пит-стоп за две-две с половиной секунды.

Отрыв был велик, хотя всегда что-то может пойти не так. Но у нас оставался хороший комплект шин Soft, так что риска в этом не было. Идея родилась в голове у Макса, и мы вместе её воплотили. Мы хотим, чтобы наши гонщики были счастливы».