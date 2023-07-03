McLaren и Google представили раскраску для Сильверстоуна

Команда McLaren и её официальный партнёр, компания Google, представили специальную раскраску Chrome, которая будет использоваться на MCL60 во время Гран При Великобритании 2023 года.

Раскраска Chrome сделана с акцентом на цветовую схему, которую команда использовала с 2006 по 2014 год, когда Льюис Хэмилтон выиграл чемпионский титул в 2008-м, а компания Google запустила браузер Chrome.

В течение всего уик-энда в Сильверстоуне эта раскраска будет использоваться на двух машинах команд. Ландо Норрис готовит специальную раскраску шлема и ботинок, оба гонщика наденут специальные гоночные комбинезоны.