Стелла: Результат радует, но надо дождаться Сильверстоуна

В McLaren считают, что 4-е место Ландо Норриса в Гран При Австрии – очень важное достижение, ведь своего лучшего результата со времени прошлогодней гонки в Сингапуре он добился за рулём модернизированной машины MCL60.

На австрийском этапе чемпионата состоялась премьера целого комплекса технических обновлений, который в McLaren изначально планировали представить в Сильверстоуне, но успели одну такую машину подготовить на неделю раньше. И эти новинки оказались вполне эффективными: Ландо показал 4-й результат в пятничной квалификации, 3-й в субботнем «шутауте», когда определялся порядок старта в спринте, и финишировал четвёртым в воскресенье.

Единственным неудачным моментом уик-энда для него стал именно спринт, когда он потерял немало позиций из-за некорректно сработавшей системы, препятствующей выключению двигателя.

Когда Андреа Стелла, руководитель команды, после воскресной гонки вышел к прессе, откуда-то из недр моторхоума McLaren раздались аплодисменты.

«Думаю, эти аплодисменты можно считать ответом на ваш вопрос, – сказал Стелла, когда его попросили оценить работу Норриса в дни австрийского уик-энда. – Как правило, такой шум в моторхоуме и гостевой зоне команды можно услышать, когда ваш гонщик поднимается на подиум или побеждает, поэтому приятно слышать такую реакцию на финиш в первой пятёрке. Это действительно важная веха на нашем пути на вершину.

В какой-то мере мы ожидали, что новинки дадут эффект, но благодаря им мы прибавили настолько, что могли соперничать с машинами команд второй группы. В общем, мы немного удивлены, что нам удавалось бороться с Mercedes, Aston Martin, а временами мы даже были не так уж далеко от Ferrari. Хотя дела Скудерии, похоже, тоже идут уже лучше.

Но хотя наша скорость стала приятным сюрпризом, я призываю всех к осторожности в оценках, ведь возможно, такого результата мы добились в Австрии благодаря благоприятным условиях и особенностям стиля пилотирования, характерного для Ландо. Безусловно, теперь надо посмотреть, как всё сложится в Сильверстоуне, ведь вполне возможно, что там картина будет ближе к реальной».