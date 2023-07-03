В FIA проверят более 1200 выездов за пределы трассы

После финиша Гран При Австрии команда Aston Martin опротестовала результаты гонки. Причина подачи протеста связана с тем, что по мнению Aston Martin не все гонщики, нарушившие пределы трассы во время гонки, были оштрафованы.

В FIA заслушали представителей Aston Martin, после чего выпустили короткое заявление, связанное с нарушениями границ трассы.

«Особенности конфигурации трассы и склонность гонщиков нарушать её пределы привели к беспрецедентной ситуации, в результате которой все потенциальные нарушения не могли были быть рассмотрены во время гонки, – говорится в заявлении. – В FIA начали проверку после получения протеста Aston Martin.

Необходимо изучить более 1200 сообщений о выезде машин за пределы трассы. Результаты будут уточнены, когда завершится анализ тех случаев, которые не попали в поле зрения во время гонки.

В FIA обновят рекомендации автодрому добавить гравийные зоны безопасности на выходе из девятого и десятого поворотов. Хотя это не самое простое решение, принимая во внимание, что на этой трассе выступают другие гоночные серии [MotoGP], оно доказало свою эффективность в других поворотах на других трассах, где возникали подобные проблемы».