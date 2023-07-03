В FIA скорректировали итоги Гран При Австрии

Получив протест Aston Martin, в FIA проанализировали все случаи нарушения границ трассы в воскресной гонке Гран При Австрии и дополнительно оштрафовали восьмерых гонщиков прибавкой времени к итоговому результату.

Штрафы получили Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Алекс Элбон, Эстебан Окон, Логан Сарджент, Ник де Вриз и Юки Цунода.

Пилот Команда Штраф 1. К.Сайнс Ferrari +10 секунд 2. Л.Хэмилтон Mercedes +10 секунд 3. П.Гасли Alpine +10 секунд 4. А.Элбон Williams +10 секунд 5. Э.Окон Alpine +5 секунд 6. Э.Окон Alpine +10 секунд 7. Э.Окон Alpine +5 секунд 8. Э.Окон Alpine +10 секунд 9. Л.Сарджент Williams +10 секунд 10. Н.де Вриз AlphaTauri +10 секунд 11. Н.де Вриз AlphaTauri +5 секунд 12. Ю.Цунода AlphaTauri +5 секунд

После применения штрафов изменился итоговый протокол гонки. Карлос Сайнс переместился с четвёртого на шестое место, Льюис Хэмилтон – с седьмого на восьмое, Пьер Гасли – с девятого на десятое, Эстебан Окон – с двенадцатого на четырнадцатое, Ник де Вриз – с пятнадцатого на семнадцатое, Юки Цунода – с восемнадцатого на девятнадцатое. Позиции Алекса Элбона и Логана Сарджента в итоговом протоколе не изменились.

Штрафы применялись следующим образом: за четыре нарушения границ трассы гонщик получал 5 секунд, за пять нарушений – 10 секунд. После этого происходил «сброс», и нарушения начинали считаться вновь. После ещё четырёх нарушений гонщик получал 5 секунд штрафа, после пяти нарушений – 10 секунд.

Стюарды настоятельно рекомендовали найти решение ситуации с соблюдением границ трассы на автодроме в Шпильберге.