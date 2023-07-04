Дженсон Баттон хочет сманить в NASCAR Даниэля Риккардо

В минувший уик-энд Дженсон Баттон провёл вторую в своей карьере гонку NASCAR, которая проходила на новой городской трассе в Чикаго. Начиналось всё вполне неплохо, в квалификации он показал достойный 8-й результат среди 37 участников, но гонка, проходившая в сложных условиях на подсыхающей после дождя трассе, сложилась для него менее удачно.

На первой её стадии Баттон уверенно держался в первой десятке и на равных боролся с лучшими мастерами NASCAR, но когда надо было переходить на слики, Ford Mustang Дженсона развернуло, когда на 23-м круге он заезжал на пит-лейн. Из-за этого он откатился на 24-ю позицию, и пробиваться вперёд было уже трудно.

В итоге чемпион мира 2009 года занял 21-е место, а победа досталась новозеландцу Шейну Ван Гисбергену, хотя это был его дебют в американской серии. Но он – опытный профессионал, трижды выигрывавший австралийский кузовной чемпионат Supercars.

«8-е время в квалификации – неплохой результат, я вполне доволен, – отметил Дженсон наиболее удачную часть уик-энда. – Если бы моя попытка во второй квалификационной сессии прошла без помех, то я бы смог подняться ещё на пару позиций выше, хотя до первой тройки вряд ли бы добрался».

Разумеется, при старте из первой десятки Дженсон надеялся на более высокий результат, тем более на городской трассе, где ему пилотировать привычнее, чем многим его соперникам, и он понимает, что шанс на успех есть. Что доказывает и победа Ван Гисбергена – кстати, это первый подобный успех дебютанта NASCAR за шесть десятилетий!

«Думаю, Шейн очень здорово справился с делом, – отметил Баттон. – Он впервые пилотировал такую машину, но у него большой опыт гонок на уличных трассах за рулём столь тяжёлой техники. Полагаю, он заведомо должен был показать хорошую скорость».

Впрочем, Баттон после его первой гонки NASCAR на трассе автодрома COTA в Остине и марафона в Ле-Мане, который он провёл за рулём сток-кара Chevrolet Camaro ZL1, тоже смотрелся в Чикаго достаточно неплохо и получил полезный опыт. В августе ему предстоит ещё одна гонка, на этот раз на дорожной трассе автодрома в Индианаполисе.

Теперь у него появилась идея сманить в NASCAR и Даниэля Риккардо: «Мои бывшие друзья-соперники болеют за меня, когда я выступаю в NASCAR. Похоже, они тоже хотят попробовать свои силы в этой серии. Как все мы знаем, Даниэль Риккардо большой её поклонник. Может быть, в следующие два года мы и его сможем усадить за руль такой машины.

Это очень интересный вызов, ведь я никогда не думал, что мне представится такая возможность. Полагаю, все гонщики, выступающие в высших категориях автоспорта, с удовольствием бы воспользовались шансом попробовать свои силы в других чемпионатах.

К гонщикам Формулы 1 это тоже относится. Все они готовы погоняться в Ле-Мане, в IndyCar или NASCAR. А мне уже выпала такая честь».