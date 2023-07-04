Дочь Кена Блока дебютирует в Extreme E

В этот уик-энд Лиа Блок, дочь Кена Блока, погибшего в начале года знаменитого американского гонщика и автора трюковых шоу Gymkhana, дебютирует в электрической внедорожной серии Extreme E.

Лиа присоединится к британской команде Carl Cox Motorsport и будет пилотировать внедорожный электромобиль Odyssey 21 вместе с Тимо Шайдером, немецким гонщиком, двукратным чемпионом DTM и мастером ралли-кросса. Её боевое крещение в Extreme E состоится в предстоящий уик-энд на этапе, который пройдёт на итальянском острове Сардиния.

Американской гонщице из Флориды всего 16 лет, но она идёт по стопам отца и уже получила довольно богатый опыт выступлений в ралли, ралли-кроссе и внедорожных соревнованиях, а начинала гоночную карьеру в картинге.

Лиа Блок: «Я в восторге от предстоящего дебюта в Extreme E на предстоящем этапе на Сардинии. Выступление за команду Carl Cox Motorsport открывает передо мной огромные возможности и мне уже хочется поскорее сесть за руль и приступить к изучению трассы. Я готова приложить все усилия, чтобы помочь команде и показать хороший результат.

Мне не терпится начать сотрудничество с Тимо, которого я знаю много лет, и всей остальной командой. Это будет моя первая гонка за пределами США, и я впервые буду соперничать с множеством настоящих звёзд автоспорта, но готова принять этот вызов».

Карл Кокс, основатель и руководитель команды: «Мы уже какое-то время следим за карьерой Лиа, и она демонстрирует огромный потенциал за рулём гоночных машин. Перед этапом на Сардинии появилась возможность подписать с ней контракт, и мы с удовольствием пригласили её в команду – посмотрим, как она справится с задачей, став напарницей Тимо.

Её уже тренируют такие мастера Extreme E, как Таннер Фауст и Андреас Баккеруд, поэтому она учится у лучших гонщиков и очень хочет показать всё, на что способна».

На предыдущем этапе серии, проходившем в Шотландии в мае, команда Карла Кокса впервые поднялась на подиум и сейчас занимает 8-е место в этой набирающей популярность серии, в которой выступают команды Нико Росберга, Льюиса Хэмилтона и Дженсона Баттона.

Лиа Блок станет самой молодой гонщицей, когда либо выходившей на старт этапов Extreme E – до неё это была её соотечественница Аманда Соренсен, дебютировавшая во внедорожной серии в возрасте 20 лет.