Два решения проблем с границами трассы от Тото Вольффа

Действия FIA превратили воскресную гонку в фарс, когда перестановка гонщиков в протоколе продолжалась и через четыре часа после финиша.

По ходу гонки было зарегистрировано более 1200 нарушений границ трассы – в среднем по 17 на круге, так что здесь дело не в правилах, которые нужно соблюдать, а в индивидуальном подходе к конкретной трассе, как это было при Уайтинге.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф видит два решения этой проблемы…

Тото Вольфф: «Ситуация получилась удивительно неприятной из-за особенностей трассы, правил и стремления FIA обеспечить их соблюдение.

После гонки они долго анализировали по датчикам и камерам каждый выезд за пределы трассы. Мы делали то же самое на базе, просматривая записи с бортовых камер, чтобы убедиться в том, что не получили лишний штраф.

Для болельщиков, команд и гонщиков очень неприятно, что эти штрафы продолжаются, и я вижу только два решения. Нужно либо вернуться к высоким поребрикам, о которые можно повредить машины, либо просто убрать ограничения в целом и позволить гонщикам мчаться по скоростной трассе.

Нужно найти решение в интересах трассы и всех заинтересованных сторон, чтобы гонки оставались зрелищными, а результаты определялись в борьбе, а не штрафами».