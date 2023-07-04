Кевин Магнуссен: Де Вриза довели до отчаяния

Участники молодёжной программы Red Bull знают, на какой прессинг способен Хельмут Марко. По ходу гонки в Австрии Кевин Магнуссен не раз участвовал в инцидентах с де Вризом – по его мнению, Ник действовал как гонщик, доведённый до отчаяния.

Кевин Магнуссен: «Ник выдавил меня с трассы и получил штраф. Думаю, он боролся не со мной, а участвовал в гонке за своё будущее. Он выглядел как гонщик, которого довели до отчаяния. Не знаю, что добавить. Он допустил ошибку и был оштрафован».