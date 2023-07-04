Лео Турини: Джон Элканн прав

Джон Элканн назвал выступление Скудерии в Австрии лучшим в этом сезоне, и Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, признаётся, что это тот редкий случай, когда он согласен с президентом Ferrari…

Пусть поднимут руки те болельщики Ferrari, у которых не мелькнул луч надежды, что во время рискованного пит-стопа Макса Ферстаппена на последних минутах гонки на одном из колёс его RB19 заклинит гайку…

Но должен признать, что я слегка встревожен: уже второй раз меньше чем за месяц я полностью согласен с президентом Ferrari Джоном Элканном! (Первый был по случаю победы в Ле-Мане, которой он так страстно жаждал)

Серьёзно говорю: президент прав. В Австрии мы увидели лучшее в этом сезоне выступление Скудерии. До Red Bull по-прежнему очень далеко, но красные машины были явно быстрее Mercedes и Aston Martin. Следовательно, усилия по модернизации капризной SF-23 приносят плоды. Машина делает то, что от неё требуется: наконец-то меньше расходует резину и вновь выступает в роли ближайшего преследователя Red Bull, а это важный признак.

Впрочем, надо сразу оговориться: отставание остаётся значительным.

Тем не менее, у Фредерика Вассёра есть законные поводы для чувства удовлетворения. Конечно, мы уже знаем, кому достанется титул, но меланхолические настроения болельщиков Ferrari хотя бы немного скрашивает тот факт, что Скудерия упорно трудится, стараясь оторваться от остального пелотона.

Теперь поговорим о гонщиках. Карлос Сайнс выступил прекрасно, в начале гонки он был даже быстрее, чем Шарль Леклер. Но потом получил штраф за нарушение пределов трассы, однако не упал духом. Испанец грамотно строил оборону, благодаря чему ему удалось замедлить прорыв Серхио Переса, и эти действия Сайнса также подтверждают его щедрость по отношению к напарнику.

Шарль постарался в полной мере использовать преимущество старта из первого ряда. На первом круге он предпринял попытку обогнать Ферстаппена – значит, ему хочется сражаться с ним на равных. При этом очень важно, что Леклер понимает: хороший гонщик должен учитывать реальные возможности своей машины и делать на это поправку в процессе борьбы на трассе. В Австрии Шарль это продемонстрировал.

Гонщики Mercedes разочаровали.

Команда Aston Martin выступила хуже ожиданий.

А вот Ландо Норрис порадовал.

Увидимся в Сильверстоуне!