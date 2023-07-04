Марио Изола: В Сильверстоуне дебютируют новые шины

На Гран При Великобритании шинники из Pirelli привезут «жёсткую» тройку составов – С1, С2 и С3. В Сильверстоуне дебютирует новая конструкция шин, которую команды протестировали в пятничных тренировках в Барселоне. За исключением некоторых новых материалов, которые уже были омологированы после обширной программы испытаний, новая спецификация составов идентична предыдущей.

Изначально в Pirelli планировали использовать эти шины с 2024 года, но изменили решение, чтобы повысить устойчивость конструкции шин, поскольку нагрузки, которые создают нынешние машины, уже достигли показателей, которые ожидались только к концу сезона. Новая конструкция не влияет на технические параметры или характеристики шин.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «На Гран При Великобритании дебютируют слики новой конструкции с применением материалов, которые изначально планировалось представить в следующем году.

Изменения были необходимы из-за роста эффективности машин – как с точки зрения скорости, так и с точки зрения нагрузок на шины. Нагрузки выросли по сравнению с предсезонными симуляциями, которые команды предоставили Pirelli прошлой зимой, и тенденция усиливалась по ходу сезона.

Последние несколько лет мы много работали не только для того, чтобы создавать продукцию, которая соответствует ожидаемым параметрам эффективности, но и иметь возможность предвидеть возможные проблемы и оперативно на них реагировать.

Шины новой спецификации выдерживают более высокие нагрузки, но при этом не меняются их технические параметры или поведение на трассе. Все команды смогли протестировать новую конструкцию на Гран При Испании, когда мы предоставили по два комплекта каждому гонщику в свободных заездах. Их комментарии соответствовали нашим ожиданиями, особенно когда речь зашла об эффективности. Кроме того, новая спецификация позволит практически не менять давление в передних и задних шинах, несмотря на возросшие средние нагрузки.

Дебют состоится на трассе, на которой традиционно приходятся одни из самых серьёзных нагрузок на шины. В наших внутренних документах Сильверстоун расположен вверху списка трасс, на которых действуют наибольшие боковые нагрузки. Особенно тяжело приходится передней левой шине. На трассе гонщикам тоже приходится нелегко – в скоростных поворотах перегрузки достигают 5g.

В отличие от конструкции, составы шин, которые мы привезли, не изменились, и, по крайней мере по названию, идентичны прошлогодним – С1, С2 и C3. Однако актуальный C1 является новым составом и находится между С2 и С0. Шины С0 – новое название для самого жёсткого состава из линейки 2022 года».