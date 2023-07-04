Оскар Пиастри получит новинки в Сильверстоуне

В Австрии Ландо Норрис на обновлённой машине финишировал четвёртым, что стало лучшим результатом McLaren в сезоне. На Гран При Великобритании новинки получит и его напарник Оскар Пиастри – в команде рассчитывают на результативное выступление на домашнем этапе.

Ландо Норрис: «В Сильверстоун проходит моя домашняя гонка, домашняя гонка для команды и один из моих любимых гоночных уик-эндов в сезоне. Болельщики потрясающие, и я с нетерпением жду возможности увидеть зрителей на трибунах в цветах оранжевой папайи. Наша машина будет выкрашена в классные цвета Google Chrome.

Четвёртое место в Австрии стало приятным результатом для всех. Машина хорошо управлялась, и мне понравилось бороться в первых рядах. Я ещё раз благодарю всех, кто работает на базе за то, что они успели подготовить новинки.

Я готовился к этому уик-энду на симуляторе и работал над дальнейшей оптимизацией новинок, поэтому рад провести больше времени за рулём в этот уик-энд. Нам предстоит ещё много работы, но я надеюсь, что мы завершим высоким результатом сдвоенные этапы и заработаем больше очков для команды».

Оскар Пиастри: «Я очень взволнован перед своей первой домашней гонкой McLaren. Все в команде с нетерпением её ждут, и будет здорово увидеть наших болельщиков.

Этап в Австрии получился горько-сладким, но было приятно видеть прогресс благодаря новинкам, которые позволили команде заработать несколько очков. На этой неделе я работал на симуляторе на базе команды и с нетерпением жду возможности опробовать новинки на трассе.

Мы выступим в особой раскраске Google Chrome. Надеюсь, команда проведёт ещё один позитивный уик-энд».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Вся команда с нетерпением ждёт домашнюю гонку McLaren перед нашими болельщиками и сотрудниками команды. Для многих из них гонка в Сильверстоуне – единственная возможность увидеть машины на трассе.

В Австрии команда заработала 12 очков, что можно считать очень хорошим результатом. Приятно видеть, что новинки, установленные на машину Ландо, сработали. В этот уик-энд обновления появятся и на MCL60 Оскара.

Мы остаёмся реалистами, несмотря на обнадёживающий результат в Австрии. Важнее всего продолжать двигаться вперёд и прогрессировать – хотя бы понемногу, но каждый день.

Гоночное кольцо в Сильверстоуне сильно отличается от австрийского, но мы надеемся добиться ещё одного хорошего результата на трассе, которая так нравится всем болельщикам Формулы 1 и гонщикам».