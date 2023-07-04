Представители Ф1 посетили правительство Великобритании

Руководители команд Формулы 1, базирующихся в Великобритании, побывали сегодня в лондонской резиденции премьер-министра страны, где прошла деловая встреча с представителями правительства Соединённого Королевства.

Не случайно это событие было приурочено к предстоящей гонке в Сильверстоуне, ведь основной темой разговора было важное значение Формулы 1 и всей индустрии автоспорта для британской экономики. Только Гран При Великобритании в дни гоночного уик-энда приносит местному бизнесу графства Нортгемптоншир порядка 100 млн. фунтов дохода.

При этом в масштабе страны в индустрии автоспорта трудится более 40 тысяч человек, а команды Формулы 1 ежегодно инвестируют в научно-исследовательские разработки около 1 миллиарда фунтов.

В число тех, кто был приглашён на Даунинг-стрит, 10, входили Тото Вольфф с супругой, которая возглавляет Академию Ф1, Кристиан Хорнер, Отмар Сафнауэр, Джеймс Ваулз и Гюнтер Штайнер. Хотя Haas F1 – американская команда, но у неё есть база в Великобритании.

Также во встрече участвовали Стефано Доменикали, президент Формулы 1, Мартин Брандл, бывший гонщик, а ныне популярный телекомментатор канала Sky Sports F1, и Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года.

Но беседой на экономические темы визит представителей гоночного сообщества не исчерпывался. Тото Вольфф и Стефано Доменикали выступили с призывом не допустить повторения прошлогоднего инцидента, когда эко-террористы пытались сорвать проведение британского этапа чемпионата.

«Мы здесь не только для того, чтобы обменяться мнениями по различным вопросам, – заявил Доменикали в эфире телеканала Sky Sports. – Мы убеждены, что предпринимать действия, направленные на срыв соревнований, которые посещают сотни тысяч болельщиков, абсолютно неприемлемо и опасно.

Полагаю, есть другие способы выражать то, что вам хочется, и мы очень надеемся, что люди понимают: гонки – не место для таких акций. Тем более, наша индустрия очень серьёзно занимается вопросами экологии».

«Люди должны понимать, что наша индустрия ищет новые пути решения экологических проблем, мы уже применяем топливо, получаемое из возобновляемых источников, а в 2026 году Формула 1 полностью перейдёт на биотопливо, – продолжил Тото Вольфф. – Инновационные технологии – важная составляющая Формулы 1, а наши машины развивают скорости, превышающие 300 км/ч. И всё-таки находятся те, кто подвергает риску и свои жизни, и наших пилотов.

Я могу говорить от имени наших гонщиков, Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона. Они никого не хотят подвергать опасности – ни себя, ни болельщиков. Гоночная трасса – не место для рискованных акций, тем более вы вредите стольким людям».

Также руководитель команды Mercedes сказал несколько слов о Льюисе Хэмилтоне: «Он однозначно важнейшая фигура в нашем спорте, ведь он очень разносторонняя личность. Льюис не просто гонщик – он также продвигает идеи экологии и многообразия в нашем спорте. Он успешно занимается бизнесом и делает политические заявления, и с моей точки зрения, он один из самых интересных людей, кого я знаю. Мы задолжали ему восьмой чемпионский титул».