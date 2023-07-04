В Alfa Romeo готовят новинки к Сильверстоуну

После Гран При Австрии команда Alfa Romeo опустилась на восьмое место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд Haas. На предстоящий этап в Сильверстоуне команда из Хинвила привезёт много технических новинок, за счёт которых рассчитывает вновь регулярно зарабатывать очки.

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель команды Alfa Romeo: «Мы отправляемся в Великобританию после сложного уик-энда в Австрии, где наши результаты не соответствовали тем, которые команда демонстрировала в предыдущих гонках. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм.

В Сильверстоун команда привезёт важные обновления машины, над которыми мы много работали на базе в Хинвиле последние несколько месяцев. Я надеюсь, что они помогут нам вернуться в первую десятку.

Мы видели, как благодаря новинками наши соперники сделали шаг вперёд, но теперь мы стремимся сделать свой шаг. Команда уверена в своих силах и хочет показать, что в Австрии просто был не наш уик-энд, однако мы всё равно участвуем в борьбе и способны изменить ситуацию».

Валттери Боттас: «Нет сомнений, что мы ждали большего от этапа в Австрии, поскольку до него в нескольких гонках подряд зарабатывали очки. Команда провела сложный Гран При – у нас были проблемы на протяжении всего уик-энда. Ко всему прочему, начало воскресной гонки было испорчено, что уменьшило шансы отыграться.

Я с нетерпением жду гонку в Сильверстоуне на этой неделе на ещё одном классическом автодроме, который находится вне времени. Мы привезём новинки, и они должны помочь вернуть форму, которую мы демонстрировал последний месяц.

Мы знаем, в каких областях должны прибавить, и все в команде на базе и на трассе прилагают для этого максимум усилий. Крайне важно сделать так, чтобы новинки заработали с первых тренировок, и мы вернулись в борьбу».

Гуаньюй Чжоу: «Мы отправляемся в Сильверстоун на вторую гонку сдвоенных этапов с мотивацией после сложного уик-энда в Шпильберге. У нас будет несколько новинок, которые должны помочь сделать следующий шаг вперёд. Я с нетерпением жду возвращения на трассу, чтобы раскрыть их потенциал. Надеюсь, мы добьёмся большей скорости, что в Австрии.

Сложные гонки случаются, но важно не терять концентрацию и продолжать работать, чтобы вернуться в первую десятку.

Разумеется, я помню свою прошлогоднюю аварию в Сильверстоуне, но это глава осталась в прошлом ещё тогда, когда в тот же день я вернулся домой. Предстоящая гонка важна для меня, поскольку я много времени провёл в Великобритании. Я мотивирован на то, чтобы успешно выступить на трассе, которую хорошо знаю».