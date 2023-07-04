В Alpine надеются, что темп Норриса связан с трассой

Alpine F1 опережает McLaren в Кубке конструкторов, занимая пятую строчку, и начиная с Гран При Монако гонщики заводской команды концерна Renault более стабильно набирали очки, чем их ближайшие соперники.

Но в Австрии картина изменилась: если Ландо Норрис набрал 12 очков, то Пьер Гасли и Эстебан Окон на двоих заработали только три. Руководителя Alpine F1 Отмара Сафнауэра это не может не тревожить, но он надеется, что столь заметная разница в результатах – лишь частный случай.

Отмар Сафнауэр: «В Австрии суббота для нас сложилась лучше, чем воскресенье, хотя очки мы заработали в оба дня уик-энда. Нам удалось опередить одну из машин McLaren, но Ландо был очень быстрым – будем надеяться, что это связано с особенностями трассы.

Впрочем, к Сильверстоуну мы тоже готовим технические новинки, так что посмотрим, как наши дела пойдут на следующем этапе сезона».