В Aston Martin не жалеют о подаче протеста в Австрии

После финиша Гран При Австрии команда Aston Martin опротестовала результаты гонки. Причина подачи протеста заключалась в том, что не все пилоты, нарушившие пределы трассы во время гонки, были оштрафованы.

Стюарды приняли протест и несколько часов спустя скорректировали итоги Гран При Австрии. В результате дополнительных штрафов, которые получили Карлос Сайнс и Пьер Гасли, гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл отыграли по одной позиции.

Руководитель Aston Martin Майк Крак признаёт, что не всем понравился пересмотр результатов Гран При Австрии, но он считает, что команда поступила правильно.

Майк Крак: «Мы не боимся, что кого-то огорчил наш протест, поскольку мы действовали в интересах спорта и в наших собственных интересах. Мы знали, что наши действия приведут к некоторым возмущениям, но, в конце концов, мы делаем то, что правильно для команды, и поэтому решили подать протест.

Я думаю, что к следующему году будет найдено решение с границами трассы. В прошлом году мы тоже были оштрафованы за их нарушения и усвоили урок. В гонке мы постоянно напоминали гонщикам о соблюдении границ, поскольку штрафы не заставят себя ждать.

Важно помнить, что десять гонщиков не нарушили границы трассы, поэтому можно было проехать гонку, оставаясь в рамках дозволенного».