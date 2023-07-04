За уик-энд Red Bull Ring посетили 304 тысячи зрителей

На автодроме в Шпильберге установлен новый рекорд посещаемости: за минувший уик-энд там побывали 304 тысячи болельщиков.

Этому способствовало несколько факторов: в чемпионате лидирует команда Red Bull Racing, которая хоть и базируется в Великобритании, но выступает под австрийским флагом, а Макс Ферстаппен продолжает уверенное движение к третьему титулу. Неудивительно, что на трибунах автодрома были десятки тысяч его болельщиков, в том числе приехавших из Нидерландов.

Макс провёл гонку в подлинно чемпионском стиле, на домашней для Red Bull трассе ему не было равных, поэтому та часть публики, которая поддерживала именно его, осталась довольна, в этом можно не сомневаться.

Болельщики других гонщиков и других команд, вероятно, рады несколько меньше, хотя 2-е место, занятое Шарлем Леклером, подтверждает постепенный прогресс Ferrari, а это наверняка поднимает настроение тифози. Но в целом в эти несколько дней на Red Bull Ring проходил по-настоящему масштабный праздник автоспорта, программа которого не ограничивалась только Гран При Формулы 1.

На автодроме были организовано множество различных развлечений, выступали диджеи, играли группы, исполнявшие музыку разных стилей, в небе над автодром своё искусство демонстрировали авиаторы пилотажной группы Flying Bulls, а одним из ярких событий также стал парад исторических спортпрототипов класса Can-Am.

Эти впечатляющие машины с могучими моторами V8 были построены силами McLaren, Lola и BRM более 50 лет назад, когда эта гоночная серия была на пике популярности, и сейчас на австрийскую трассу их вывели ветераны автоспорта Хельмут Марко, Дэвид Култхард, Йос Ферстаппен, Марк Уэббер и Александер Вурц.

С таким уровнем посещаемости Гран При Австрии станет самым ярким и крупным событием спортивного сезона в этой стране, но уже с сегодняшнего дня начинаются продажи билетов на гонку Формулы 1 2024 года.