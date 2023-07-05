Алекс Элбон: Попробуем побороться за очки

Предстоящий этап в Сильверстоуне станет 800-м Гран При для Williams. В британской команде рассчитывают побороться за очки на домашней трассе.

Дэйв Робсон, главный инженер: «На трассе в Сильверстоуне машина и гонщики подвергаются испытаниям, а после гонок в Канаде и Австрии Гран При Великобритании будет полезным для оценки эффективности обновлённой FW45.

Оба гонщика получат такую же машину, на которой они выступали в прошлый уик-энд на Red Bull Ring, но в первой пятничной тренировке у каждого из них будет по одному новому аэродинамическому компоненту в рамках нашей исследовательской программы.

В этот уик-энд мы получим шины Pirelli новой конструкции, которые все команды протестировали в Барселоне. Ожидается, что эта конструкция окажется эффективной в сочетании с жёсткими составами. Все три состава должны обеспечить оптимальный баланс эффективности и деградации, а также необходимую гибкость при выборе вариантов стратегий».

Алекс Элбон: «Впереди домашняя гонка для команды, и в каком-то смысле домашняя гонка для меня. Мне нравится эта трасса – одна из лучших в сезоне.

В Сильверстоуне всегда проходят особенные гонки. В этот уик-энд мы проводим 800-й Гран При, поэтому машины получат изменённую раскраску. Вероятно, мы окажемся не настолько конкурентоспособными, как в Канаде или Австрии, но всё равно будем достаточно быстры, чтобы побороться за очки».

Логан Сарджент: «Я очень рад возвращению на одну из своих любимых трасс в этот уик-энд. Я всегда хорошо выступал в Сильверстоуне, и мне нравятся скоростные участки трассы. Надеюсь, машина будет быстра, и мы проведём хороший уик-энд».