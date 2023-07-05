Доменикали: Трасса в Сильверстоуне останется в календаре

В следующем году истекает контракт на проведение Гран При Великобритании. Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали после встречи с правительством страны подтвердил, что с Сильверстоуном будет подписано новое соглашение.

Стефано Доменикали: «Этап в Сильверстоуне очень важен для Формулы 1, ведь семь из десяти команд базируются в Великобритании. Британские гоночные традиции просто феноменальные, и они всегда будут занимать особое место в календаре. У нас очень прочные отношения, и вскоре мы объявим об их продлении, поскольку Формула 1 должна присутствовать в Великобритании.

Сильверстоуну повезло, поскольку это единственная трасса, которую мы не имеем права потерять из-за британских команд и традиций. Отказ от этапа в Сильверстоуне – не вариант».

Комментируя перспективы проведения Гран При Лондона, Доменикали сказал: «Лондон – невероятный город, но невероятные города сталкиваются с невероятными вызовами.

С точки зрения видов на заднем плане было бы потрясающе провести гонку в Лондоне, но если реально смотреть на вещи, то это очень сложный проект, и в данный момент для Формулы 1 сложность его реализации слишком велика».