Эдриан Ньюи: Макс всегда хочет быть лучшим во всём

В Австрии Макс Ферстаппен одержал очередную уверенную победу, не оставив ни единого шанса соперникам. После Гран При Эдриану Ньюи, руководителю технического департамента Red Bull Racing, был задан вопрос, продолжает ли он нервничать в дни гоночных уик-эндов или спокойно воспринимает происходящее, зная, что по скоростным возможностям RB19 явно превосходит машины других команд.

«Нет, конечно, всегда приходится нервничать, ведь очень быстро ситуация может измениться в худшую сторону, – ответил он, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Вы же видели, что до этого едва не дошло на старте субботнего спринта, когда Макс и Серхио Перес затеяли разборки перед 3-м поворотом!

Никогда нельзя расслабляться, и хотя в этот уик-энд у нас действительно был неплохой темп, всегда есть вероятность, что могут возникнуть какие-то сложности, да и соперники продолжают модернизировать свою технику, поэтому мы должны продолжать упираться.

Когда Макс Ферстаппен решил провести лишний пит-стоп, чтобы под конец гонки проехать самый быстрый круг, я несколько встревожился, ведь в реальности на положение команды в Кубке конструкторов это не влияло, потому что в тот момент лучший круг гонки был у Серхио.

Больше ведь никто не поехал в боксы и не пытался отобрать этот дополнительный призовой балл у нас, поэтому я немного нервничал, но тут надо знать Макса – он всегда хочет быть лучшим во всём. Впрочем, наши механики работали в этот уик-энд исключительно быстро и слаженно, поэтому я не так уж сильно волновался.

Обычно я начинаю по-настоящему радоваться только в конце сезона, если мы уже обеспечили себе победу в чемпионате, а пока ещё нельзя считать, что она гарантирована. Конечно, начало сезона в этом году получилось совершенно сказочным – лучше, чем когда-либо на моей памяти, но впереди ещё много гонок. В какой-то момент всё может обернуться против нас, и в моей практике такое уже было.

Вспоминается 1999 год, я тогда работал в McLaren, и перед Гран При Великобритании в чемпионате лидировал Мика Хаккинен. В Сильверстоуне Михаэль Шумахер попал в аварию и получил травму, поэтому у Мики было заметное преимущество. Но можно сказать, что потом наша команда немного задремала, начала допускать глупые ошибки, и всё закончилось тем, что судьба титула решилась только на финальном Гран При Японии.

В общем, надо быть осмотрительнее, если вы вдруг сбавляете обороты. Даже если со стороны кажется, что дела команды складываются вполне успешно, надо продолжать упорно трудиться».