Австрийский этап был домашним для Red Bull по месту выдачи лицензии и расположению компании, а британский будет домашним по расположению базы…

Макс Ферстаппен: «Впереди ещё одна домашняя гонка. Сильверстоун – отличная трасса, интересно понять, насколько конкурентоспособной окажется наша RB19. На этом Гран При всегда хорошая атмосфера, автодром забит страстными болельщиками – это здорово!

В Австрии мы провели невероятный уик-энд и надеемся так же хорошо выступить на этой неделе. Погода в Великобритании непредсказуема, так что всякое может случиться».

Серхио Перес: «Австрийский уик-энд закончился здорово, приятно было вновь подняться на подиум. Я чувствовал себя комфортно за рулём, машина была быстра и в воскресенье позволила мне отыграться.

Я не чувствовал себя на 100%, но команда помогла мне справиться с этим, мы всё сделали верно, от настроек до стратегии. Я с уверенностью жду начала уик-энда в Сильверстоуне и надеюсь, что сможем это повторить.

Я взял некоторое время на отдых, чтобы убедиться, что готов физически – и хочу сохранить эту форму до летнего перерыва».