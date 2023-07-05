Гараж Боттаса пополнился Mercedes-AMG ONE

Валттери Боттас похвастался, что наконец-то стал владельцем впечатляющего автомобиля, который наверняка будет напоминать ему о самом славном периоде карьеры, когда финн выступал за команду Mercedes, регулярно поднимался на подиум и одержал 10 побед.

Речь о гиперкаре Mercedes-AMG ONE, который предполагается выпустить ограниченным тиражом в 275 экземпляров, и один из них достался гонщику, ныне выступающему за Alfa Romeo.

Судя по короткому комментарию, которым Валттери сопроводил несколько фотографий нового приобретения, машину пришлось ждать долго.

«Ожидание того стоило», – сообщил Боттас в социальных сетях. Возможно, он имеет в виду тот факт, что начало производства этого монстра по тем или иным причинам неоднократно переносилось на более поздний срок.

Официальная цена такого автомобиля – 2,3 млн. евро. Гиперкар оснащён гибридной силовой установкой, во многом напоминающей те, что стоят на машинах Формулы 1: в основе её турбомотор V6 рабочим объёмом 1,6 литра, развивающий порядка 574 л.с. Но общая мощность силовой установки вместе с гибридной частью, в конструкцию которой входят 4 электромотора, выполняющие разные функции, превышает 1000 л.с., что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а её максимальная скорость доходит до 352 км/ч.

Льюис Хэмилтон принимал участие в процессе доводки ONE, а когда наконец-то началось её производство, приобрел две таких машины – одну в свою коллекцию, а другую подарил отцу.

Среди владельцев редкого гиперкара ещё один бывший напарник семикратного чемпиона мира – Нико Росберг. Также такие машины есть у Дэвида Култхарда и, например, Алиши Киз, звезды американской поп-сцены, обладательницы 15 премий «Грэмми».