Окон: Мы надеемся на хороший уик-энд

На фоне несомненного прогресса последние три гонки прошли неудачно для Alpine, но Эстебан Окон надеется изменить ситуацию к лучшему…

Вопрос: Уик-энд в Австрии получился непростым. Как вы оцениваете его сейчас, когда прошло несколько дней?

Эстебан Окон: Неоднозначный уик-энд. Мы достойно провели субботний спринт, но в целом недовольны тем, как всё прошло. В Австрии стали очевидны наши слабые стороны, особенно в борьбе с ближайшими соперниками, которые на данный момент опережают нас на пару десятых.

Сейчас нас ждёт домашний этап для команды из Энстоуна, мы надеемся на хороший уик-энд и будем упорно работать, чтобы добиться хороших результатов.

Вопрос: В прошлый уик-энд все только и говорили, что о соблюдении границ трассы и штрафах, полученных после гонки. Что вы об этом думаете?

Эстебан Окон: Нужно что-то делать, ведь это ненормально, когда во время гонки границы трассы нарушаются якобы более 1200 раз. Были даны настоятельные рекомендации по пересмотру трассы на следующий год, чтобы избежать этих проблем, в том числе с помощью гравийных ловушек.

Так же я считаю, что необходимо что-то изменить в нынешней системе, которая анализирует нарушения в прямом эфире во время гонки. Если бы команда знала, что я выезжаю за пределы трассы и рискую получить штраф, они бы меня предупредили, а я со своей стороны скорректировал бы пилотирование. Мы все стараемся делать все, что в наших силах. Штрафы порой случаются, но в будущем явно необходимы перемены.

Вопрос: В этот уик-энд в Сильверстоуне есть шанс переломить ситуацию. Вам нравится выступать на этой исторической трассе?

Эстебан Окон: Сильверстоун — это легендарная, плавная и скоростная трасса, включающая быстрые, среднескоростные и медленные повороты.

Знаменитая связка Maggotts-Becketts-Chapel на современных машинах с высокой прижимной силой проходится очень здорово. Трасса известна своими скоростными поворотами и короткими прямыми, она расположена на открытом месте, так что ветер может оказывать важное и подчас непредсказуемое влияние на наши машины.

В этот уик-энд мы опробуем несколько новинок. Надеюсь, они позволят нам добиться большего после сложного уик-энда в Австрии.

Мы надеемся порадовать британских болельщиков, а также сотрудников нашей базы в Энстоуне, которая совсем рядом. Для нас это в какой-то степени домашняя гонка, я жду её с большим нетерпением.