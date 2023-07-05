Представлен календарь Формулы 1 2024 года

В Формуле 1 представили календарь сезона 2024 года, утверждённый Всемирным советом FIA. В календарь включены 24 этапа, сезон начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря.

Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом. В субботу пройдёт и гонка в Лас-Вегасе.

В следующем сезоне впервые с 2019 года состоится Гран При Китая. Для уменьшения числа перелётов во всему миру, в календаре больше этапов сгруппированы по региональному принципу. Так Гран При Японии перенесён на апрель и пройдёт в промежутке между гонками в Мельбурне и Шанхае. Гран При Азербайджана занял место в сентябрьском слоте.

В календаре следующего сезона сохранён традиционный августовский перерыв. Пауза почти в месяц будет и осенью между гонками в Сингапуре и Остине. Однако для этого пришлось увеличить число сдвоенных и строенных этапов.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Я рад представить календарь сезона 2024 года, который подарит 24 этапа нашим болельщикам по всему миру. Интерес к Формуле 1 постоянно растёт, поэтому мы получаем всё больше запросов на проведение этапов. Я считаю, что в этом календаре найден правильный баланс между традиционными гонками и новыми захватывающими местами.

Я хочу поблагодарить всех промоутеров и партнёров за поддержку и усилия при составлении календаря. Наше движение к более устойчивому календарю продолжится в ближайшие годы, поскольку мы ещё сильнее оптимизируем деятельность в рамках программы по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

В 2023-м предстоит провести ещё много гонок, в том числе первый Гран При Лас-Вегаса, но наши болельщики уже ждут более захватывающий следующий сезон».

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Опубликованная версия календаря Формулы 1 на 2024 год, одобренная Всемирным советом FIА по автоспорту, позволит нам сделать важный шаг на пути к поставленной цели.

Мы хотим сделать Формулу 1 более экологичной и комфортной для сотрудников, переезжающих с этапа на этап.

Стефано Доменикали и его команда проделали огромную работу по привлечению в календарь трасс на новых для Формулы 1 территориях, так и по сохранению исторического наследия этого спорта.

Каждая гонка может состояться только при плотном сотрудничестве FIA, FOM, промоутеров и принимающих сторон, которые собирают тысячи добровольных маршалов и волонтёров. И по мере того, как мы движемся в будущее, мы должны убедиться, что наши приоритеты растут и развиваются в соответствии с потребностями общества и тем, что лучше для нашего спорта, болельщиков и окружающей среды».

Календарь сезона Формулы 1 2024 года

Дата Гран При Место проведения 02/03 Бахрейн Сахир 09/03 Саудовская Аравия Джидда 24/03 Австралия Мельбурн 07/04 Япония Сузука 21/04 Китай Шанхай 05/05 Майами Майами 19/05 Эмилия-Романья Имола 26/05 Монако Монако 09/06 Канада Монреаль 23/06 Испания Барселона 30/06 Австрия Шпильберг 07/07 Великобритания Сильверстоун 21/07 Венгрия Будапешт 28/07 Бельгия Спа 25/08 Нидерланды Зандфорт 01/09 Италия Монца 15/09 Азербайджан Баку 22/09 Сингапур Сингапур 20/10 США Остин 27/10 Мексика Мехико 03/11 Бразилия Сан-Паулу 23/11 Лас-Вегас Лас-Вегас 01/12 Катар Лосаил 08/12 Абу-Даби Яс-Марина