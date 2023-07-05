Стролл: Нужно вернуть второе место в Кубке конструкторов

Aston Martin всего три очка уступает Mercedes в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. На домашнем этапе в Сильверстоуне гонщики команды рассчитывают опередить своих главных соперников.

Фернандо Алонсо: «Мы только что вернулись из Австрии, где команда заработала много очков по итогам сложного уик-энда, который прошёл в условия переменчивой погоды и в формате со спринтом.

Сейчас всё наше внимание направлено на домашнюю гонку в Сильверстоуне. Всегда здорово гоняться на этой исторической трассе.

На этой неделе я посетил новую базу команды – каждый раз, когда я туда приезжаю, я понимаю, что это впечатляющее и потрясающее место для работы. Новая база – настоящий сигнал о планах команды на будущее. Я с нетерпением хочу узнать, каких результатов мы добьёмся для британских болельщиков в этот уик-энд».

Лэнс Стролл: «Нам очень повезло, что гонка в Сильверстоуне является домашней для команды. Это невероятная классическая трасса, на которой нам всем нравится гоняться. Большая часть круга проезжается с педалью газа в пол, поэтому это полноценная трасса моторов. Связка поворотов Maggots, Becketts, Chapel – одна из лучших в календаре, и проезжать её на современной машины будет интересно.

В этот уик-энд мы должны подтвердить темп, набранный в Австрии, и вернуть себе второе место в Кубке конструкторов. Я знаю, что команда продолжит упорно работать ради этого, а болельщики добавят мотивации».