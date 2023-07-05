Тимо Глок о некоторых итогах Гран При Австрии

В своей колонке, посвящённой Гран При Австрии, бывший гонщик Формулы 1 и DTM, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland Тимо Глок прокомментировал наиболее важные события девятого этапа сезона.

Макс Ферстаппен постарался сделать всё, чтобы уик-энд сложился идеально, и он этого добился. Под конец гонки он решил провести ещё один дополнительный пит-стоп, что свидетельствует о полной уверенности в своих силах, а также о высочайшем доверии команде. Он готов бросить вызов всем соперникам, хотя если бы на этом пит-стопе что-нибудь пошло не так, потом бы он оказался под огнём критики.

Но всё это однозначно демонстрирует силу Red Bull Racing. Все подразделения команды работают очень надёжно, пит-стопы проходят слаженно и невероятно быстро, и Ферстаппен, словно издеваясь над соперниками, под конец дистанции проехал лучший круг гонки, не оставив шансов никому из них на дополнительный призовой балл. Кстати, по ходу Гран При он лучше всех работал с резиной.

Команда Mercedes после пары неплохих уик-эндов на этот раз откатилась назад. Могу предположить, что это связано с особенностями австрийской трассы. На Red Bull Ring передняя резина работает с повышенными нагрузками, и в целом эта трасса не подходила машинам Mercedes. Но команда сделает из этого необходимые выводы.

В Брэкли готовят очередные небольшие обновления W14 и собираются представить их в Сильверстоуне, что, по идее, должно позитивно отразиться на эффективности шасси. Но в Австрии Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф дали однозначную оценку машине, которая в минувший уик-энд не была способна на тот темп, который мы видели в Барселоне и Канаде.

«Нам пришлось очень непросто, всё сложилось даже хуже, чем мы думали. Машина просто была медленной, к тому же, если вы получаете штрафы, это тоже не способствует…» – безрадостно подвёл итоги уик-энда Вольфф.

Зато модернизированная машина McLaren, на которой выступал Ландо Норрис, хорошо себя показала, хотя надо быть осторожнее с выводами. После гонки в интервью нашему телеканалу он сказал, что и раньше машина неплохо работала на трассах, где есть длинные зоны интенсивного торможения, а также скоростные повороты. Кроме того, не стоит забывать, что Red Bull Ring Ландо очень нравится, он там отлично выступал в предыдущие годы, и это одна из его любимых трасс.

Интересно посмотреть, как MCL60 покажет себя в Сильверстоуне, где она получит ещё несколько технических новинок. Но похоже, что в McLaren немного сократили отставание от Aston Martin, Mercedes и Ferrari, так что команда на верном пути.

Нико Хюлкенберг вновь максимально использовал все предоставленные ему возможности и в очередной раз великолепно провёл квалификацию: в пятницу он был 8-м, а в «шутауте», предшествовавшем спринту, показал 4-й результат. В спринте он выступил отлично, заняв 6-е место, но в воскресной гонке, проходившей на сухой трассе и в более тёплую погоду, у него не было шансов удержаться в первой десятке.

В любом случае ему пришлось сойти из-за технических проблем. Посмотрим, в какой мере в Haas F1 разберутся с недостатками своей машины, которая на дистанции гонки слишком интенсивно расходует ресурс резины. Нико уже признавался, что проблема достаточно серьёзная и её не удастся решить быстро.