В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом

Первые сцены голливудского фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли будут сняты во время Гран При Великобритании в этот уик-энд.

В сети появились фотографии пит-лейн трассы в Сильверстоуне с оборудованными боксами вымышленной команды Apx GP, за которую в фильме выступает Брэд Питт под именем гонщика Сонни Хейса. Его напарника, вымышленного гонщика Джошуа Пирса, сыграет Демсон Идрис.

По сюжету фильма Брэд Питт играет бывшего гонщика, который стал владельцем команды, но решил вернуться за руль, чтобы помочь напарнику-дебютанту. Режиссёром картины стал Джозеф Косински, а сопродюсером и консультантом проекта выступает Льюис Хэмилтон.

В дни Гран При Великобритании в рамках съёмок Брэдд Питт будет выезжать на трассу в перерывах между официальными сессиями. Голливудскому актёру предстоит пилотировать модернизированную машину Формулы 2 с аэродинамикой Формулы 1, разработкой которой и оптимизацией для съёмок занималась команда Mercedes.

Машина Брэда Питта оборудована небольшими камерами 6K. По договорённости с Формулой 1 в фильме будут использованы и кадры из реальных гонок. Съёмки картины пройдут не только в Сильверстоуне, но и на других этапах сезона.