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Автоспорт

В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом

В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом

Первые сцены голливудского фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли будут сняты во время Гран При Великобритании в этот уик-энд.

В сети появились фотографии пит-лейн трассы в Сильверстоуне с оборудованными боксами вымышленной команды Apx GP, за которую в фильме выступает Брэд Питт под именем гонщика Сонни Хейса. Его напарника, вымышленного гонщика Джошуа Пирса, сыграет Демсон Идрис.

В Сильверстоуне начались съёмки фильма с Брэдом Питтом

По сюжету фильма Брэд Питт играет бывшего гонщика, который стал владельцем команды, но решил вернуться за руль, чтобы помочь напарнику-дебютанту. Режиссёром картины стал Джозеф Косински, а сопродюсером и консультантом проекта выступает Льюис Хэмилтон.

В дни Гран При Великобритании в рамках съёмок Брэдд Питт будет выезжать на трассу в перерывах между официальными сессиями. Голливудскому актёру предстоит пилотировать модернизированную машину Формулы 2 с аэродинамикой Формулы 1, разработкой которой и оптимизацией для съёмок занималась команда Mercedes.

Машина Брэда Питта оборудована небольшими камерами 6K. По договорённости с Формулой 1 в фильме будут использованы и кадры из реальных гонок. Съёмки картины пройдут не только в Сильверстоуне, но и на других этапах сезона.

Источник:www.f1news.ru

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