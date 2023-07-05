Вольфф: У нас есть причины с оптимизмом ждать гонку

Гран При Австрии неудачно сложился для Mercedes – по итогам этапа команда заработала всего одиннадцать очков, что стало худшим результатом в сезоне. Руководитель Тото Вольфф рассчитывает отыграться на Гран При Великобритании в предстоящий уик-энд.

Тото Вольфф: «Мы рады вновь вернуться на трассу после напряжённого уик-энда в Австрии. Команда заработала несколько очков, но на большее нам не хватило скорости. Позади Red Bull очень плотная борьба, и каждый уик-энд преимущество переходит то к одной команде, то к другой. Отчасти это связано с особенностями конкретной трассы, отчасти – с циклом обновлений машины. Мы оказались на неправильной стороне в Шпильберге, но у нас есть шанс сразу отыграться.

Команда много работала, чтобы проанализировать наше выступление и сделать выводы. Мы принимаем такой результат, но теперь постараемся вернуть форму, которую демонстрировали в предыдущих гонках. Учитывая, что в Сильверстоуне у нас будут очередные обновления, и мы продолжим экспериментировать – у команды есть причины для оптимизма.

Тем не менее, мы не хотим забегать вперёд. Команда сосредоточена на текущей работе и пытается выжать максимум из машины. Посмотрим, каких результатов добьёмся в этот уик-энд.

Гран При Великобритании – один из самых ярких этапов сезона. В Сильверстоуне уникальная атмосфера, и болельщики оказывают невероятную поддержку. Это быстрая и плавная трасса, на которой проходят увлекательные гонки. Надеюсь, мы хорошо выступим и устроим великолепное шоу».