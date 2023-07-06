Alpine, Ferrari и Alfa Romeo порадовали яркими постерами

Все знают, что у машин Формулы 1 тоже есть крылья, хотя они выполняют функцию, прямо противоположную той, ради чего крылья есть у самолёта. Но это всё равно крылья, хотя и с приставкой «анти-».

В целом с авиацией технику Формулы 1 роднит совершенная аэродинамика, ведь недаром многие специалисты, успешно работающие в командах чемпионата, получали инженерное образование аэрокосмического профиля.

Но самолёт британской пилотажной группы Red Arrows на плакате, представленном Alpine F1 перед этапом в Сильверстоуне, вполне органично смотрится не только поэтому. По давней традиции в воскресенье над стартовым полем Гран При Великобритании пролетят семь таких Hawk T1A, и только после этого грянет национальный гимн.

В Ferrari для создания плаката, посвящённого гонке в Сильверстоуне, пригласили итальянскую художницу Клаудию Яничелло, в основном известную своими работами в жанре комиксов. Но в данном случае перед ней стояла задача иного свойства, и она с ней прекрасно справилась.

Плакат Ferrari совсем иной по стилистике, очень летний, красочный и тёплый, а вся технологическая нагрузка лежит на единственном элементе композиции – на машине Скудерии, которая едет где-то на фоне английской зелени, причём по дороге, вымощенной, похоже, ещё во времена Римского владычества.

Впрочем, жанр комиксов тоже не забыт – к нему прибегли в команде Alfa Romeo вместе с известной пражской студией Automobilist и подготовили свой постер, в котором отражена иная область английской культуры – рок-н-ролл.

Гонщики команды изображены в образе музыкантов рок-группы, которой предстоит дать концерт в Сильверстоуне. Барабанные палочки мы видим в руках у Тео Пуршера, резервного пилота Alfa Romeo; Гуаньюй Чжоу сжимает микрофон – значит, собирается петь, Валттери Боттас демонстрирует всем гитару в цветах британского флага, а девушка, которой доверено играть на басу – это Лена Бюлер, швейцарская гонщица, ныне выступающая в новой женской серии F1 Academy. Как и Пуршер, она участница Академии Sauber.

Выглядит всё вполне весело и стильно, вот только есть большие сомнения, что плакат хоть в какой-либо мере отражает правду жизни. О музыкальных наклонностях того же Боттаса ничего не известно – руль в он в руках держит крепко, хоккейную клюшку, кофейную чашку и пивной бокал – тоже, а вот гитару…

Впрочем, художник так видит, не будем придираться, если он дал волю своей фантазии. Главное, плакат получился интересный. Кстати, самолёты пилотажной группы Red Arrows на нём тоже есть.