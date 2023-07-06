Aston Martin F1 справляет новоселье

Сегодня Aston Martin F1 справляет официальное новоселье – двери новой базы команды в Сильвестоуне открылись, и в её истории начинается новая глава.

Строительство базы продолжается, но сейчас завершена его первая очередь, и сдано в эксплуатацию основное здание, где располагается штаб-квартира команды. Полным ходом идёт сооружение новой аэродинамической трубы, а в перспективе на месте старой базы, где с 1992 года размещалась команда Jordan, появится новый корпус.

Общая площадь здания, где прошло новоселье – 37 тысяч кв. метров, в нём разместятся более 700 специалистов команды, работающих в техническом департаменте, на производственном участке, а также в коммерческом отделе. Здание было построено и полностью оснащено всем необходимым оборудованием за 24 месяца.

В ознаменование сегодняшнего события, Лэнс Стролл под аплодисменты коллег проехал на машине Формулы 1 по территории новой базы, получившей название Технологического кампуса Aston Martin Racing.



Лоуренс Стролл, председатель совета директоров команды: «Наш новый Технологический кампус построен для всех наших сотрудников с учётом всех их нужд. Он позволит сделать более эффективными процессы создания и эксплуатации машин Формулы 1, которые будут способны выигрывать гонки, к тому же ни у одной из команд ещё чемпионата не было базы, в которой бы были настолько хорошо продуманы все природоохранные аспекты.

Наш новый дом – своего рода смелое заявление, которое говорит о том, что Aston Martin останется в Формуле 1 на долгие годы. Построив Технологический кампус AMR, мы создали привлекательное место, где приоритет отдаётся здоровью и хорошему рабочему настрою наших коллег, что позволит добиться прогресса в достижении высоких результатов».

Лэнс Стролл: «Открытие Технологического кампуса AMR – важная веха на пути команды к будущим победам. Команде мирового уровня необходима инфраструктура мирового уровня, и теперь наша растущая команда, в которой работают невероятно талантливые люди, получит отличный дом.

Я проехал на одной из наших машин по главной улице кампуса перед моими коллегами, и это был незабываемый момент. Я горжусь, что сыграл свою роль в сегодняшнем новоселье».

Фернандо Алонсо: «Наша новая база произвела на меня невероятно сильное впечатление. Вся инфраструктура здесь самого высокого уровня, начиная с конструкторского отдела до центра управления гонками, и на лицах людей я вижу много улыбок.

Чтобы побеждать в Формуле 1, нужно стремиться к совершенству во всём, и получив в своё распоряжение эту новую базу, команда должна будет выйти на новый уровень. Это реальное свидетельство намерений команды стать одним из претендентов на победу в чемпионате».