Ферстаппен: У нас хороший запас скорости

Перед началом уик-энда в Сильверстоуне Макс Ферстаппен заявил, что в случае прогресса соперников у его машины достаточный запас скорости…

Макс Ферстаппен: «На квалификации в Австрии мне было достаточно проехать на четыре сотых быстрее, чтобы завоевать поул, и на том круге я ехал далеко не на пределе.

В FIA строго следили за соблюдением границ трассы, так что когда после третьего или четвёртого поворота я понял, что имею достаточный запас, стало ясно, что этого будет достаточно.

Мы отлично начали сезон, хорошо понимаем нашу машину, с каждой гонкой она становится лучше. Мы не стоим на месте. Возможно, соперники больше говорят о крупных обновлениях от гонки к гонке, но мы тоже готовим новинки.

У нас по-прежнему хороший запас скорости. На одних трассах он больше, на других меньше, но у нас хорошая база, позволяющая уверенно двигаться дальше».