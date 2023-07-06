Карлос Сайнс: Попробуем побороться за подиум

Карлос Сайнс оказался в числе оштрафованных после финиша Гран При Австрии. В Сильверстоуне гонщик Ferrari прокомментировал решение стюардов и оценил шансы команды в этот уик-энд.

Карлос Сайнс: «Штраф в Австрии был неприятным – о том, что я потерял позиции, я узнал уже когда поднялся на борт самолёта. Думаю, это не лучшим образом отразится на Формуле 1 и на всех, кто имеет отношение к нашему спорту и прилагает множество сил, а затем мы оказываемся в такой ситуации. Необходимо найти решение, чтобы ситуация, которую случилась в Австрии, не повторилась вновь.

В моём случае на протяжении всего сезона повторяется одна и та же история. Я хорошо пилотирую, понимаю особенности машины, атакую в гонках, контролирую износ резины, обороняюсь и обгоняю практически каждый уик-энд, но итоговый результат постоянно оказывается не таким, какой хочу я и команда.

После гонки в Австрии мы провели анализ и пришли к интересным выводам. Я не могу сообщить подробности, но могу заверить, что команда всегда действует в моих интересах и интересах всех остальных. Я уверен, что мы прибавим.

В этот уик-энд мы определённо будем ближе к лидерам, чем три-четыре этапа назад, но даже так мы далеко позади Red Bull. В Австрии у нас был очень хороший темп, но Макс Ферстаппен выступал в собственной лиге, а Серхио Перес прорвался через пелотон. Очевидно, что их машина быстрее нашей, но мы прогрессируем и теперь можем бороться с Aston Martin и Mercedes.

Всего несколько гонок назад они были очевидно быстрее нас на длинной дистанции, но я надеюсь, что мы продолжим прогрессировать, сильно проведём уик-энд и поборемся за подиум».