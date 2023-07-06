Мик Шумахер провёл тесты за рулём McLaren MCL35М

Вчера на португальском автодроме в Портимао Мик Шумахер провёл частные тесты за рулём McLaren MCL35М, машины 2021 года. Дело в том, что в соответствии с договорённостями между Mercedes и McLaren Мик считается ещё и резервным гонщиком команды из Уокинга.

«Итак, я завершил программу дня в Портимаю, – подвёл итоги Мик, которого несколько непривычно видеть в оранжевом комбинезоне. – Первые тесты вместе с McLaren прошли отлично, мы проехали очень много кругов, а также опробовали немало вариантов настроек, поэтому впечатления прекрасные.

Было очень полезно получить этот опыт взаимодействия с командой, в которой работают отличные специалисты, и я надеюсь, что у меня вскоре появится возможность продолжить эту работу».

В команде, комментируя первой опыт такого сотрудничества с сыном семикратного чемпиона мира, также подчеркнули, что на этих тестах тренировались и набирались опыта молодые механики и инженеры, недавно поступившие на работу в McLaren.