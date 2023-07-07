Боттас привёз в Сильверстоун очень британский шлем

Валттери Боттас продолжает традицию, очень позитивно воспринятую болельщиками: практически к каждому этапу сезона он готовит оригинально оформленный шлем, дизайн которого разрабатывает Тиффани Кромвелл, его австралийская подруга.

Очередной такой шлем он представил перед гонкой в Сильверстоуне, причём этому предшествовало голосование среди болельщиков, и большинство поддержало идею, чтобы в оформлении шлема доминировали традиционные британские мотивы.

Что и было сделано, поэтому новый шлем Валттери, во-первых, выполнен в той же сине-красно-белой гамме, что и цвета британского флага, во-вторых, он отличается многочисленными деталями, так или иначе ассоциирующимися с Соединённым Королевством, его традициями, историей и культурой.

Всего не перечислить, но это и красные двухэтажные автобусы, и английский чай, и Биг Бен, и узнаваемый логотип лондонского метро, и ещё многое другое.

«Шлем очень британский, – прокомментировал Валттери. – Как видите, на нём написано «Сохраняй спокойствие и давайте начнём гоняться». Разумеется, здесь есть и флаг Соединённого Королевства, и множество различных деталей, символизирующих Великобританию. Краски выбраны матовые, думаю, это вполне подходит к такому шлему. По-моему, всё выглядит классно!..»

Также финн привлёк общее внимание к словам, написанным на тыльной стороне шлема – Lovely day for it! В контексте фразы, которую он упомянул ранее, это можно трактовать так: «Отличный день для гонок!»