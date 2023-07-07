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Цунода: Машине не хватает эффективности во всех областях

Цунода: Машине не хватает эффективности во всех областях

Команда AlphaTauri не зарабатывала очки на протяжении пяти этапов подряд. Во время пресс-конференции накануне Гран При Великобритании гонщик команды Юки Цунода говорил о слабых сторонах машины, которые мешают бороться за места в первой десятке.

Юки Цунода: «Гонка в Австрии получилась одной из худших в сезоне. Мы многое проанализировали после финиша, и теперь всё моё внимание сосредоточено на предстоящей гонке в Сильверстоуне.

Команда подготовила довольно много обновлений, так что я с нетерпением жду возможности их протестировать. Надеюсь, они окажутся эффективными, а я постараюсь максимально использовать все шансы. Цель – побороться за очки.

Нашей машине не хватает эффективности во всех областях. В Австрии главной проблемой стало сильное сопротивление на прямых. У машины очень низкая скорость на прямых, а в поворотах ей не хватает прижимной силы! Мы увеличиваем прижимную силу, чтобы хоть как-то проезжать повороты, но из-за этого ещё сильнее падает скорость на прямых. Проще говоря, нам нужно больше скорости на прямых и больше скорости в поворотах.

Новинки, которые мы привезли в Сильверстоун, должны помочь нам применить несколько иной подход к работе с машиной и добавить прижимной силы. Я настроен оптимистично – на симуляторе обновления оказались вполне эффективными, но посмотрим, как они проявят себя на трассе».

Источник:www.f1news.ru

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